Cronaca 9793

Operazione "Chimera" nel Nisseno: ecco i nomi dei 55 indagati. Anche due medici e un avvocato

Sono 37 le persone finite in carcere, 13 ai domiciliari e 5 raggiunte da misure interdittive

Rita Cinardi

24 Settembre 2021 12:30

Sono 55 le misure cautelari emesse nel corso dell’operazione “Chimera” dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta coordinata dalla Dda di cui 37 in carcere: Girolamo Bonanno, 44 anni, Emanuele Brancato, 38 anni, Silvia Catania, 30 anni, Massimiliano Cammarata, 44 anni, Rocco Di Dio, 28 anni, Paolo Di Mattia, 28 anni, Salvatore Di Mattia, 25 anni, Rosangela Farchica, 52 anni, Gianfilippo Fontana, 50 anni, Samuel Fontana, 24 anni, Marco Gesualdo, 31 anni, Luca Guerra, 30 anni, Vincenzo Iannì, 47 anni, Bartolomeo La Placa, 36 anni, Ilenia La Placa, 39 anni, Silvano Michele Mazzeo, 50 anni, Beatrice Medicea, 55 anni, Enza Medicea, 53 anni, Giuseppe Morgana, 24 anni, Melina Paternò, 46 anni, Gianpaolo Ragusa, 51 anni, Andrea Sanfilippo, 52 anni, Calogero Sanfilippo, 38 anni, Calogero Sanfilippo, 30 anni, Calogero Sanfilippo, 45 anni, Giuseppe Sanfilippo, 37 anni, Liborio Sanfilippo, 64 anni, Marcello Sanfilippo, 52 anni, Maria Sanfilippo, 35 anni, Marianna Sanfilippo, 64 anni, Marianna Sanfilippo, 36 anni, Maurizio Sanfilippo, 56 anni, Paolo Sanfilippo,30 anni, Salvatore Sanfilippo, 58 anni, Salvatore Strazzanti, 44 anni, Girolamo Zappalà, 61 anni, Ignazio Zuccalà, 36 anni. Sono 13 le persone ai domiciliari: Santa Sandra Alleruzzo, 34 anni, Ludovico Bonifacio, 44 anni, Vincenza Rosalba Galati, 47 anni, Salvatore Giarratana, 35 anni, Valentina Guerra, 29 anni, Antonino Iannì, 43 anni, Ivan Dario Iannì, 31 anni, Francesco Lo Cicero, 67 anni, Valentina Maniscalco, 34 anni, Grazia Minischetti, 49 anni, Rosario Ridolfo Nicastro, 51 anni, Salvatore Adamo Sanfilippo, 47 anni, Filippo Verga, 31 anni.

Misure interdittive per: il medico Giuseppe Fanzone, 60 anni, (sospensione esercizio della professione per 6 mesi), Giuseppe Ghianda, 48 anni, obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri, Filippo Pisana, 38 anni, obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri, l’avvocato, Salvatore Ridolfo Nicastro, 66 anni, (divieto di svolgere l'attività professionale per un anno); Salvatore Sanfilippo, 70 anni, la misura interdittiva del divieto di svolgere l' attività professionale medica, per la durata di nove mesi.



