Operazione antimafia a Niscemi, il colonnello Pascale: "Gli imprenditori continuino a denunciare perché lo Stato c'è"

Grazie al tempestivo intervento degli uomini dell'Arma è stato evitato l'omicidio di un imprenditore che aveva denunciato i tentativi di estorsione del clan

Rita Cinardi

"E' stata un'attività investigativa complessa intanto per la caratura criminale dei soggetti che sono stati colpiti dal provvedimento, parliamo della famiglia mafiosa di Niscemi e del mandamento di Gela, uno dei più considerati a livello nazionale dal punto di vista criminale. E poi per il fatto che si è sviluppata in un clima di ostilità nei confronti delle forze dell’ordine, e con un atteggiamento di minaccia costante nei confronti degli imprenditori, e quindi, con la difficoltà di intervenire con tempestività con attività concrete e mirate per scongiurare fatti più gravi". Così il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta commentando l'operazione Mondo Opposto che ha portato a 28 misure cautelari e alla sospensione dal servizio di un appuntato dei carabinieri. Tra gli arrestati c'è invece un ex poliziotto in pensione. A proposito di queti due casi il colonnello ha detto: "Sono stati registrati dei comportamenti da parte delle forze dell’ordine che sono stati valutati dall’autorità giudiziaria. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la legalità a 360 gradi. Quindi dove c’è da intervenire si interviene in maniera tempestiva nei confronti di chiunque". Ma il comandante provinciale ha soprattutto invitato gli imprenditori a continuare a denunciare. "L’operazione di oggi, al di là della complessità, è una vittoria dello Stato, un forte segnale della sua presenza sul territorio. Aver tutelato l’imprenditore e averlo seguito in un percorso che ormai ha fatto da anni ed essere riusciti a condurre questa operazione, evitando un omicidio, credo sia un motivo per cui gli altri imprenditori debbano considerare che forse conviene, ed è giusto, e sempre meglio affidarsi allo Stato. Perché lo Stato quando serve è presente in maniera forte e determinata". Grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, così come sottolineato in conferenza stampa dal procuratore capo Salvatore De Luca, è stato possibile evitare l'omicidio di un imprenditore che 10 anni fa aveva denunciato e fatto condannare il capo mandamento di Gela, Alberto Musto. Quest'ultimo, insieme al fratello Sergio, era determinato ad ucciderlo. Ma i loro piani salteranno in aria grazie all'intervento tempestivo degli uomini dell'Arma.



