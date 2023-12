Cronaca 1059

Operazione antimafia a Niscemi, giovane medico implorava il boss Alberto Musto per entrare in Cosa Nostra: "Ti prego voglio affiliarmi"

Il reggente di Cosa Nostra, rilevando l'inadeguatezza del giovane a ricoprire un ruolo criminale lo rimproverava "Ma finiscila, vattene a lavorare"

Rita Cinardi

21 Dicembre 2023 22:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/operazione-antimafia-a-niscemi-giovane-medico-implorava-il-boss-alberto-musto-per-entrare-in-cosa-nostra-ti-prego-voglio-affiliarmi Copia Link Condividi Notizia

Tra chi voleva affiliarsi a Cosa Nostra c'era anche un giovane medico. E' quanto emerge dall'indagine del blitz " Mondo opposto" che ha portato all'arresto di 28 persone e allo sospensione di un appuntato dei carabinieri dal servizio. Il giovane professionista aveva avvicinato colui che è stato considerato il capo mandamento di Gela, Alberto Musto, tra gli arrestati nell'operazione dei carabinieri, arrivando quasi ad implorarlo per farlo entrare in Cosa Nostra. "Sto facendo i salti mortali, ti sembra giusto?" diceva il giovane a Musto che, considerata l'inadeguatezza del ragazzo a ricoprire quel ruolo, aveva opposto un fermo diniego. Il professionista aveva continuato ad insistere: "Se non mi fai entrare ci rimango male. Lo fai per i miei genitori?". Ma Musto in un primo tempo calmo rispondeva: "Perché siete bravi ragazzi e non ... in queste minchiate ... lascia stare". A quel punto il giovane medico aveva continuato ad insistere dicendo che avrebbe provato con la famiglia mafiosa di Catania. Musto, ormai spazientito rispondeva al ragazzo: "Ma finiscila e vattene a lavorare, ascolta il mio consiglio. E non dare confidenza a nessuno perché chi ti mette certe cose in testa è più cosa inutile ... "



Tra chi voleva affiliarsi a Cosa Nostra c'era anche un giovane medico. E' quanto emerge dall'indagine del blitz " Mondo opposto" che ha portato all'arresto di 28 persone e allo sospensione di un appuntato dei carabinieri dal servizio. Il giovane professionista aveva avvicinato colui che è stato considerato il capo mandamento di Gela, Alberto Musto, tra gli arrestati nell'operazione dei carabinieri, arrivando quasi ad implorarlo per farlo entrare in Cosa Nostra. "Sto facendo i salti mortali, ti sembra giusto?" diceva il giovane a Musto che, considerata l'inadeguatezza del ragazzo a ricoprire quel ruolo, aveva opposto un fermo diniego. Il professionista aveva continuato ad insistere: "Se non mi fai entrare ci rimango male. Lo fai per i miei genitori?". Ma Musto in un primo tempo calmo rispondeva: "Perché siete bravi ragazzi e non ... in queste minchiate ... lascia stare". A quel punto il giovane medico aveva continuato ad insistere dicendo che avrebbe provato con la famiglia mafiosa di Catania. Musto, ormai spazientito rispondeva al ragazzo: "Ma finiscila e vattene a lavorare, ascolta il mio consiglio. E non dare confidenza a nessuno perché chi ti mette certe cose in testa è più cosa inutile ... "

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare