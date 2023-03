Cronaca 1726

Caltanissetta, operazione antidroga dei carabinieri nel Vallone: ecco i nomi degli arrestati, tra loro anche nisseni

Sono indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Rita Cinardi

Sono 15 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha interessato Mussomeli e le zone del Vallone, nella provincia di Caltanissetta, e il territorio agrigentino. Si tratta del nisseno Antonio Maniscalco, 49 anni, Federico Lo Manto, 46 anni di Mussomeli, Giuseppe Calogero Malta, 48 anni, di Sutera, Antonella Alotta, 32 anni, di Mussomeli, Luca Calogero Lauricella, 60 anni, di Favara, Gino Gueli, 33 anni, di Catania, Fabrizio Filippo Aiello, 43 anni di Misterbianco, Eros Doria, 38 anni di Caltanissetta, Antonio Puma, 42 anni di Agrigento, Paolo Bellino, 22 anni di Casteltermini, Francesco Di Bernardo, 46 anni di Casteltermini, Ahmed Atia, 29 anni di Mussomeli, Antonino Lattuca, 41 anni di Campofranco, Calogero Grimaldi, 31 anni di Casteltermini, Rosario Lo Re, detto Dario, 41 anni di Casteltermini. Sono indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per tutti è stato disposto il carcere, ad eccezione di Atia Ahmed che è stato condotto ai domiciliari. L'ordinanza è stata emessa dal gip Graziella Luparello.



