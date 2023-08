Cronaca 1704

Operatore ecologico di Gela morto il giorno di Ferragosto: l'azienda offre un lavoro alla vedova

Luigi Russello nelle prossime settimane avrebbe firmato un contratto a tempo indeterminato con la Impianti

Redazione

La dinamica dell’incidente mortale registrato all’alba di Ferragosto a Gela, in provincia di Caltanissetta, appare chiara. La vittima, Luigi Russello di 38 anni, era in sella allo scooter Aprilia e dopo aver svolto il suo lavoro di operatore ecologico stava raggiungendo la zona marittima di Gela, dove la famiglia si era trasferita. Viaggiava in direzione Licata quando sulla sua corsia è sopraggiunta una Audi A3, condotta da un uomo di 40 anni, che lo ha centrato in pieno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3,30. Le indagini da parte degli agenti della polizia stradale di Gela proseguono, e nel frattempo la Impianti Srr - che dovrebbe subentrare ad ottobre nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti - ha manifestato l’intenzione di assumere la moglie della vittima dell’incidente. Russello, infatti, nelle prossime settimane avrebbe firmato un contratto a tempo indeterminato con la Impianti. Il presidente della Srr Vincenzo Marino e l’amministratore della Impianti hanno deciso di andare incontro alla moglie.

«Fatte le opportune verifiche con i nostri legali, convocheremo nei prossimi giorni la moglie di Luigi Russello, colpita dalla recente tragedia, per offrirle la possibilità di lavorare presso la società - afferma il manager Picone -. Occorrerà un passaggio con le organizzazioni sindacali per un opportuno accordo. Valuteremo in funzione del titolo di studio e della disponibilità della signora, così da capire se inserirla all’interno del servizio o in altre attività correlate».



