Cronaca 644

Operaio travolto e ucciso da un camion della ditta produttrice di formaggi per cui lavorava

La tragedia nella società di Lallio, in provincia di Bergamo. Sull'episodio indagini dei carabinieri

Redazione

08 Agosto 2023 15:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/operaio-travolto-e-ucciso-da-un-camion-della-ditta-produttrice-di-formaggi-per-cui-lavorava Copia Link Condividi Notizia

Un dipendente della Zanetti spa è morto travolto da un camion che stava uscendo dell'azienda produttrice di formaggi a Lallio, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 10.20 in via Madonna 12. Sul posto sono intervenuti personale Areu, un’automedica, un’auto infermieristica, un’ambulanza i vigili del fuoco e i carabinieri, ma non c’è stato nulla da fare.



Un dipendente della Zanetti spa è morto travolto da un camion che stava uscendo dell'azienda produttrice di formaggi a Lallio, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 10.20 in via Madonna 12. Sul posto sono intervenuti personale Areu, un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza i vigili del fuoco e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare