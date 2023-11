Attualita 506

Operaio muore improvvisamente, azienda paga istruzione ai figli e offre un lavoro alla moglie

Il presidente dell'azienda: "È una borsa di studio speciale, fatta con il cuore per sostenere il vostro percorso scolastico"

L'operaio della Terranova spa di Cadenoghe (in provincia di Padova), Madushanka Prabhath Pathirage, aveva solo 38 anni quando è morto, improvvisamente, lasciando due figli di 7 e 10 anni. La Maschio Gaspardo, azienda per cui lavorava l'uomo, tuttavia, ha deciso di prendersi carico dell'istruzione dei due bambini e donare loro una borsa di studio in onore del papà che non c'è più.

Inoltre, secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, la moglie Chamila Prabhath Pathirage è stata assunta circa un mese fa nello stabilimente dove lavorava il marito. La Maschio Gaspardo è una multinazionale italiana attiva già dal 1964 che si occupa di produrre e commercializzare attrezzature agricole e con questa vicenda ci ha dimostrato che è possibile per una compagnia mostrare comprensione e solidarietà nei confronti dei propri dipendenti.

Mirco Maschio, il presidente dell'azienda, ha dichiarato: «È una borsa di studio speciale, fatta con il cuore per sostenere il vostro percorso scolastico fino a che terminerete gli studi. Vostro papà ha sempre lavorato con impegno e dedizione a servizio dell’azienda, tutti me ne hanno parlato bene».

La consegna delle borse di studio dedicate a Egidio Maschio, padre di Mirco, è avvenuta ieri alla Maschio Gaspardo Academy, vale a dire il centro di formazione del gruppo. Si tratta della settima edizione dell'evento e sono stati premiati gli otto studenti più meritevoli, figli dei dipendenti del Gruppo, che hanno conseguito il diploma di scuola superiore nell’anno scorso con una votazione pari o superiore a 75/100.

Durante la cerimonia, il presidente ha sottolineato l'importanza dello studio e della formazione e ha espresso la sua gioia nel poter portare avanti i valori del padre: «È una grande soddisfazione per me consegnare anche quest’anno le borse di studio ai figli più meritevoli dei nostri dipendent. Mio padre Egidio, a cui il premio è dedicato, attribuiva un valore fondamentale all’istruzione dei giovani, proprio perché non aveva avuto la possibilità di studiare. Da lui ho imparato l’importanza della formazione e del fare squadra. Come imprenditore sento un impegno personale e sociale nel supportare ragazzi che aspirano a crescere ma che hanno avuto meno opportunità».



