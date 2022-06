Cronaca 2567

Operaio forestale assalito e punto da sciame di api trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

L'uomo era in preda a una crisi allergica che poteva dare luogo a uno shock anafilattico. Adesso è stato sottoposto a terapia

Rita Cinardi

21 Giugno 2022 09:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/operaio-forestale-assalito-e-punto-da-sciame-di-api-trasportato-in-elisoccorso-al-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Un operaio forestale di 51 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere stato punto da uno sciame di api. La richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è arrivata questa mattina intorno alle 8.30 da San Cono, paese in provincia di Catania nelle vicinanze di Caltagirone. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati l'uomo, per fortuna, non era in shock anafilattico ma in preda a una crisi allergica. Presentava infatti gonfiori nelle sedi delle punture che avrebbero potuto peggiorare con il passare dei minuti. Per questo è stato diposto il trasferimento, in codicie giallo, nell'ospedale più vicino dove l'operaio sarà sottoposto a terapia e tenuto in osservazione.



Un operaio forestale di 51 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere stato punto da uno sciame di api. La richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è arrivata questa mattina intorno alle 8.30 da San Cono, paese in provincia di Catania nelle vicinanze di Caltagirone. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati l'uomo, per fortuna, non era in shock anafilattico ma in preda a una crisi allergica. Presentava infatti gonfiori nelle sedi delle punture che avrebbero potuto peggiorare con il passare dei minuti. Per questo è stato diposto il trasferimento, in codicie giallo, nell'ospedale più vicino dove l'operaio sarà sottoposto a terapia e tenuto in osservazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare