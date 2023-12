Cronaca 414

Operaio di 28 anni muore schiacciato dal carico di una gru: la tragedia vicino la stazione di Milano

Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco

Redazione

11 Dicembre 2023 10:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/operaio-di-28-anni-muore-schiacciato-dal-carico-di-una-gru-la-tragedia-vicino-la-stazione-di-milano Copia Link Condividi Notizia

Dramma sul lavoro. Un uomo di 28 anni è morto tragicamente, schiacciato dal carico di una gru, lunedì mattina, a Milano. L'operaio, di origine egiziana, è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento.

È accaduto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell'autogru una cassaforma - un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato - si è sganciato cadendogli addosso. Gli operatori del 118, giunti con un'ambulanza e un'automedica, hanno potuto solo constatare la morte dell'operaio.



Dramma sul lavoro. Un uomo di 28 anni è morto tragicamente, schiacciato dal carico di una gru, lunedì mattina, a Milano. L'operaio, di origine egiziana, è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. È accaduto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell'autogru una cassaforma - un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato - si è sganciato cadendogli addosso. Gli operatori del 118, giunti con un'ambulanza e un'automedica, hanno potuto solo constatare la morte dell'operaio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare