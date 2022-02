Cronaca 931

Operaio cade da un palo della telefonia, trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta in gravi condizioni

La centrale di Caltanissetta del 118 ha inviato l'elisoccorso per il trasporto del ferito in codice rosso

Redazione

Un operaio è caduto - da un'altezza di circa 8 metri - da una palo della telefonia, nei pressi della Soa Ambiente, a Monserrato. A quanto pare, il lavoratore stava effettuando degli interventi di manutenzione. Non è chiaro cosa sia successo, ma il palo ha ceduto e l'uomo - un cinquantatrenne di Agrigento, C. C., - ha perso il punto d'appoggio ed è precipitato su un terrapieno. La centrale di Caltanissetta del 118 ha inviato l'elisoccorso per il trasporto del ferito all'ospedale Sant'Elia. L'uomo, un agrigentino, secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato un brutto trauma cranico. Sul posto, per ricostruire l'incidente sul lavoro, si sono recati i carabinieri.



