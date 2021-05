Attualita 189

Onorificenze consegnate in prefettura, Greco: "Questa è la Gela che ci piace e che ci emoziona"

Tra i gelesi premiati, il prof. Nuccio Mulè, il commissario Roberto Costanza e il medico Salvatore Damante

Redazione

14 Maggio 2021 22:25

"E' stato davvero un grande onore per me, oggi, partecipare alla consegna delle onorificenze a tre eccellenze di Gela. La cerimonia si è svolta in Prefettura, alla presenza del rappresentante del Governo, la dr.ssa Chiara Armenia, e del suo vice Massimo Signorelli". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Gela, Lucio Greco. Presenti il colonnello dei Carabinieri, Baldassarre Daidone (insignito quale Ufficiale della Repubblica), il Questore Emanuele Ricifari ed il colonnello della Guardia di Finanza, Andrea Artioli

"Le onorificenze, oltre che dal sottoscritto, sono state consegnate dal manager dell'ASP, Alessandro Caltagirone, dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, e da quello di Mussomeli Giuseppe Catania. Quelli che sono stati insigniti stamattina del titolo di Cavalieri dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono tre professionisti di indiscutibile talento che, ognuno nel proprio settore di riferimento, si sono fatti strada con dedizione, professionalità e serietà. Congratulazioni al commissario Roberto Costanza, simbolo di onestà ed integrità, sempre in prima fila nella lotta ad ogni forma di illegalità, e al prof. Nuccio Mulè, storico e cultore di storia patria, autore di numerosi libri fondamentali per conoscere le nostre radici e le nostre tradizioni.

Congratulazioni, infine, al dr. Salvatore Damante, primario di Rianimazione del nostro ospedale, il Vittorio Emanuele. E' nel suo reparto che, da quando questa terribile pandemia ci ha travolti, arrivano i casi più difficili da curare, ed è lì che spesso avvengono dei piccoli miracoli, e si ritorna alla vita. Questa è la Gela che ci piace e che ci emoziona. Laboriosa, sensibile, colta, attenta ai bisogni del prossimo, che non ha mai paura di mettersi in gioco, di sfidare i propri limiti, di ambire a traguardi sempre più ambiziosi. Ancora auguri e complimenti alle nostre tre eccellenze, alle quali auguriamo di andare avanti su un cammino lungo, felice e costellato di successi.



"E' stato davvero un grande onore per me, oggi, partecipare alla consegna delle onorificenze a tre eccellenze di Gela. La cerimonia si è svolta in Prefettura, alla presenza del rappresentante del Governo, la dr.ssa Chiara Armenia, e del suo vice Massimo Signorelli". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Gela, Lucio Greco. Presenti il colonnello dei Carabinieri, Baldassarre Daidone (insignito quale Ufficiale della Repubblica), il Questore Emanuele Ricifari ed il colonnello della Guardia di Finanza, Andrea Artioli "Le onorificenze, oltre che dal sottoscritto, sono state consegnate dal manager dell'ASP, Alessandro Caltagirone, dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, e da quello di Mussomeli Giuseppe Catania. Quelli che sono stati insigniti stamattina del titolo di Cavalieri dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono tre professionisti di indiscutibile talento che, ognuno nel proprio settore di riferimento, si sono fatti strada con dedizione, professionalità e serietà. Congratulazioni al commissario Roberto Costanza, simbolo di onestà ed integrità, sempre in prima fila nella lotta ad ogni forma di illegalità, e al prof. Nuccio Mulè, storico e cultore di storia patria, autore di numerosi libri fondamentali per conoscere le nostre radici e le nostre tradizioni. Congratulazioni, infine, al dr. Salvatore Damante, primario di Rianimazione del nostro ospedale, il Vittorio Emanuele. E' nel suo reparto che, da quando questa terribile pandemia ci ha travolti, arrivano i casi più difficili da curare, ed è lì che spesso avvengono dei piccoli miracoli, e si ritorna alla vita. Questa è la Gela che ci piace e che ci emoziona. Laboriosa, sensibile, colta, attenta ai bisogni del prossimo, che non ha mai paura di mettersi in gioco, di sfidare i propri limiti, di ambire a traguardi sempre più ambiziosi. Ancora auguri e complimenti alle nostre tre eccellenze, alle quali auguriamo di andare avanti su un cammino lungo, felice e costellato di successi.

Ti potrebbero interessare