Attualita 150

Onde donneinmovimento chiede al Comune di Caltanissetta di aderire alla campagna "8 marzo tre donne, tre strade"

L'istanza è già stata inoltrata all'amministrazione comunale per dedicare tre vie ad Elvira Mancuso, Ilaria Alpi e Anna Politkovskaja

Redazione

06 Marzo 2023 09:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/onde-donneinmovimento-chiede-al-comune-di-caltanissetta-di-aderire-alla-campagna-8-marzo-tre-donne-tre-strade Copia Link Condividi Notizia

L’Associazione Onde donneinmovimento, socia di Toponomastica femminile, sempre molto impegnata nel richiedere intitolazioni di luoghi significativi a figure femminili che possano essere modelli di riferimento per nuove generazioni, ha proposto all’amministrazione comunale, inviando una lettera all’assessora alle pari opportunità, Natale e all’assessore alla toponomastica, Garozzo l’adesione del Comune di Caltanissetta alla Campagna “8 marzo Tre donne tre strade”.

Con questa campagna “ Toponomastica femminile rinnova ogni anno la sua proposta ai Comuni, di celebrare concretamente la giornata della donna impegnandosi a dedicare le prossime tre aree di circolazione (automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le diverse anime del Paese.”

Onde donneinmovimento propone l’intitolazione di tre rotatorie alle seguenti figure femminili: per la figura locale Elvira Mancuso: rotatoria di via Turati, per la figura nazionale Ilaria Alpi: rotatoria di fronte al Comando provinciale dei Carabinieri in via Leone XIII e per la figura internazionale Anna Politkovskaja rotatoria fra via Turati e via Costa.

L’associazione Onde donneinmovimento, inoltre, rinnova la proposta di appore una targa in piazza Calatafimi alla memoria di Rosalie Montmasson -unica donna partecipante alla spedizione dei Mille e alla battaglia di Calatafimi – e una targa in ricordo della scrittrice nissena Elvira Mancuso, nei pressi della casa dove ha abitato all’incrocio tra via Sallemi e via Rosso di San Secondo.





L'Associazione Onde donneinmovimento, socia di Toponomastica femminile, sempre molto impegnata nel richiedere intitolazioni di luoghi significativi a figure femminili che possano essere modelli di riferimento per nuove generazioni, ha proposto all'amministrazione comunale, inviando una lettera all'assessora alle pari opportunità, Natale e all'assessore alla toponomastica, Garozzo l'adesione del Comune di Caltanissetta alla Campagna "8 marzo Tre donne tre strade". Con questa campagna " Toponomastica femminile rinnova ogni anno la sua proposta ai Comuni, di celebrare concretamente la giornata della donna impegnandosi a dedicare le prossime tre aree di circolazione (automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le diverse anime del Paese." Onde donneinmovimento propone l'intitolazione di tre rotatorie alle seguenti figure femminili: per la figura locale Elvira Mancuso: rotatoria di via Turati, per la figura nazionale Ilaria Alpi: rotatoria di fronte al Comando provinciale dei Carabinieri in via Leone XIII e per la figura internazionale Anna Politkovskaja rotatoria fra via Turati e via Costa. L'associazione Onde donneinmovimento, inoltre, rinnova la proposta di appore una targa in piazza Calatafimi alla memoria di Rosalie Montmasson -unica donna partecipante alla spedizione dei Mille e alla battaglia di Calatafimi - e una targa in ricordo della scrittrice nissena Elvira Mancuso, nei pressi della casa dove ha abitato all'incrocio tra via Sallemi e via Rosso di San Secondo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare