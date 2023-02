Cronaca 1701

Ondata di maltempo, scuole chiuse domani in diversi comuni del Nisseno

I provvedimenti a causa delle pessime condizioni climatiche

Redazione

Il bollettino meteo diramato nel pomeriggio odierno, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile prevede anche per la giornata di domani 10 febbraio un livello di allerta “ARANCIONE” per rischio meteo idrogeologico e idraulico con previsione di forti temporali rovesci, anche a carattere nevoso sopra i 500 metri di altitudine. La Prefettura già dal pomeriggio di ieri è in costante contatto con i Sindaci di tutto il territorio provinciale al fine di monitorare le condizioni meteo. Sono stati preallertati i centri di coordinamento comunale al fine di assicurare una pronta attuazione delle misure previste nelle pianificazioni di emergenza.

Il Prefetto ha rinnovato l’invito alla popolazione ad adottare massima prudenza negli spostamenti e ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. L'ondata di maltempo non si ferma e diversi sindaci hanno già firmato le ordinanze di chiusura delle scuole. Niente lezioni a Gela, Niscemi, Riesi, Mazzarino. A Caltanissetta il sindaco Roberto Gambino ha convocato il Coc (Centro opertivo comunale) e in serata deciderà se emettere una nuova ordinanza anche per il capoluogo.



