Onda anomala rompe un finestrino, paura a bordo dell'aliscafo diretto a Milazzo

L’interno è stato allagato e ci sono stati attimi di paura tra i 24 passeggeri

Redazione

14 Gennaio 2021 09:44

Momenti di panico a bordo dell’aliscafo che dalle Eolie nella serata di ieri stava raggiungendo Milazzo. Un’onda anomala ha investito il «Calipso» della Liberty Lines in piena velocità rompendo il finestrino di prua nel lato sinistro. L’interno è stato allagato e ci sono stati attimi di paura tra i 24 passeggeri che comunque non sono rimasti feriti.Il comandante Maurizio Castrogiovanni, pur a velocità ridotta, è riuscito a portare a compimento la traversata. I danni subiti dal «Calypso» renderanno necessario il suo trasferimento presso il cantiere Liberty Shipyard di Trapani per i lavori di riparazione. Sempre a causa delle avverse condizioni meteo che in questi giorni stanno rendendo molto difficoltosi i collegamenti con le Eolie la compagnia si trova al momento impossibilitata a sostituire il Calypso con altri mezzi analoghi che si trovano a Trapani.

A partire da oggi i collegamenti fra Milazzo e le Eolie saranno comunque garantiti secondo il «Piano a tre» di emergenza con la rotazione degli aliscafi Eduardo M, Platone ed Antioco. (Gds.it)



