On. Brambilla con Leidaa in aiuto a famiglie e a animali siciliani: domani a Caltanissetta donazione di 11 tonnellate di alimenti

L'iniziativa è prevista alle ore 14 in via Pietro Leone. La deputata sarà presente e donerà il cibo per cani e gatti bisognosi di famiglie

Redazione

L'on. Michela Vittoria Brambilla in aiuto alla Sicilia e ai suoi animali, in questo momento di grandi difficoltà per tutti. Riparte dal capoluogo nisseno l’iniziativa di solidarietà nata dalla collaborazione tra la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, presieduta dall’on. Brambilla, e Lidl Italia, azienda leader della grande distribuzione, che ogni anno offre 100mila pasti agli amici a 4 zampe meno fortunati. Domani, venerdì 16 dicembre, a partire dalle ore 14, in via P. Leone 2 a Caltanissetta, l'on. Brambilla regalerà 11 tonnellate di cibo ai cani e ai gatti bisognosi di famiglie, associazioni e rifugi.

“È un inverno difficile per tutti - afferma la deputata, eletta nel collegio di Gela-Caltanissetta-Canicattì - a cominciare dagli animali abbandonati che vivono nei canili e nei rifugi, ma anche per quelli che condividono le difficoltà quotidiane con i loro amici umani. Perciò abbiamo lanciato sui media la campagna solidale “Regala una speranza anche agli animali“ per la quale facciamo appello alla generosità e al grande cuore degli italiani: fino al 17 dicembre è possibile donare 2 euro inviando un sms al numero 45589 o 5-10 euro chiamando da telefono fisso. E per la stessa ragione abbiamo dato luogo a questa importante donazione di cibo, partendo da una delle regioni con le più grandi emergenze, la Sicilia, e scegliendo Caltanissetta come base".

Tutti coloro che devono ritirare il cibo per i cani e i gatti bisognosi possono presentarsi in via P. Leone 2 dalle ore 14. È gradita mail di prenotazione con il numero di animali in carico (specificando la tipologia) a segreteria@leidaa.it.



