Oms: "I dati raccolti a Wuhan portano a concludere che l'origine del Covid è animale"

"L'ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile", ha affermato il capo missione dell’Oms, Peter Ben Embarek

Redazione

09 Febbraio 2021 16:05

"Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale". Lo ha detto il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus."Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare", ha detto ancora il ricercatore. "I dati puntano verso i pipistrelli, ma è improbabile che questi animali si trovassero a Wuhan", ha detto ancora il capo della missione dell’Oms.

"Non è ancora possibile individuare l’intermediario animale per il Covid", ha detto il ricercatore durante la conferenza stampa. "La ricerca sull'origine del coronavirus è ancora un 'work in progress'". È la conclusione del capo missione dell’Oms, Peter Ben Embarek, alla fine del lavoro svolto a Wuhan, che ha aggiunto: "L'ipotesi della fuga dal laboratorio del coronavirus è estremamente improbabile". ANSA



