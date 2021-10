Politica 460

Omofobia, stop a Ddl Zan. Pagano esulta: "La dittatura gender incassa sonora sconfitta"

In Senato i voti favorevoli sono stati 154, i contrari 131 e gli astenuti 2

Redazione

27 Ottobre 2021 20:56

"Odg di Lega e Fdi blocca l’esame della legge. La dittatura gender delle lobby lgbtq incassa sonora sconfitta. Il coraggio di saper spiegare un argomento così delicato contro le menzogne delle lobby gay, sostenute da Pd, 5s, leu, è stato premiato. FAVOREVOLI 154 SENATORI, CONTRARI 131. DUE GLI ASTENUTI. In aula al Senato la maggioranza formata da Pd, M5s, Leu e Iv non tiene: passa la 'tagliola' sul ddl Zan. Gli ordini del giorno sul non passaggio all'esame degli articoli, presentati dalla Lega e da FdI, sono stati approvati dall'assemblea che ha votato con voto segreto. Quindi l'esame del provvedimento sul contrasto all'omotransfobia non può andare avanti. I voti favorevoli sono stati 154, i contrari 131 e gli astenuti 2". Così dichiara su Facebook l’On. Alessandro Pagano, Vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.



