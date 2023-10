Cronaca 516

Omicidio-suicidio: uccide la moglie, affida la figlioletta a un collega e si toglie la vita

La tragedia in provincia di Torino. Compiuto l'uxoricidio ha preso la figlia piccola ed è andato al lavoro, qui si è lanciato da un silos

Redazione

A Rivoli, in provincia di Torino, un uomo ha ucciso la moglie, colpendola alla gola, a Rivoli in un appartamento di via Montebianco 19/2. Secondo una prima ricostruzione ha poi preso la figlia piccola ed è andato al lavoro, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese. Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. Indagano i carabinieri.





