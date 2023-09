Cronaca 1084

Omicidio suicidio nel trapanese: uccide la ex e poi si toglie la vita

L'uomo ha sparato alla donna tre colpi di pistola

Redazione

Un omicidio-suicidio che ha sconvolto buona parte della provincia di Trapani quello scoperto dalla squadra mobile di Trapani che sta indagando. A.R., originario di Valderice ha ucciso la ex compagna, M.L., originaria di Salemi, e poi si è tolto la vita. L'uomo ha dato appuntamento alla ex nell'azienda agricola di famiglia, in contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazara del Vallo e qua l'ha uccisa, dopo averle sparato tre colpi di pistola. Poi si è dato alla fuga, terminata vicino Castellammare del Golfo. A quel punto si è ucciso sparandosi sul viadotto di ingresso della città.

A trovare il corpo agenti della polstrada che hanno subito allertato la centrale. Sono in corso i primi accertamenti. Il corpo della giovane donna, impiegata presso una nota cantina del territorio, è stato trasportato al cimitero di Marsala. Indaga la polizia.



