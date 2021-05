Cronaca 1482

Omicidio-suicidio a Santo Stefano di Camastra, mamma e figlia impiccate. Il messaggio: "Porto Alessandra con me"

"Porto con me Alessandra". Non è chiaro se sia solo l''avviso che sarebbe uscita con la figlia o l'annuncio dell'intenzione di ucciderla e suicidarsi

Redazione

30 Maggio 2021 10:44

Tragedia a Santo Stefano di Camastra. I carabinieri hanno trovato i cadaveri di due donne, mamma e figlia, morte impiccate nella loro casa di campagna. Una scena macabra che ha fatto subito ipotizzare un drammatico caso di omicidio-suicidio. Le vittime sono Mariolina Nigrelli e la figlia Alessandra Mollica. A fare la terribile scoperta è stato Maurizio Mollica, il marito e padre della ragazza che aveva 14 anni e frequentava la terza media a Santo Stefano. Sul caso indagano i carabinieri e la Procura di Patti che non esclude alcuna pista, anche se al momento l'ipotesi privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio. I carabinieri hanno sentito l'uomo e i familiari delle due vittime. Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. La donna avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe impiccata.

Oggi verrà disposta l'autopsia sui corpi. "Porto con me Alessandra". Non è chiaro se sia solo l''avviso che sarebbe uscita con la figlia o l'annuncio dell'intenzione di ucciderla e suicidarsi. L'uomo, è stato ascoltato per tutta la notte dagli investigatori.Dalle prime indagini sembra che la figlia avesse problemi a relazionarsi con i coetanei e che la madre vivesse con grande preoccupazione queste difficoltà della ragazza. Gli inquirenti stiano valutando un biglietto lasciato dalla donna sul tavolo della cucina della casa in paese in cui la famiglia viveva.(Gds.it)



