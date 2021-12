Cronaca 590

Omicidio Misterbianco, spunta l'ipotesi dello spasimante respinto

Si cerca di capire, ha detto il Tg1, se l'uomo ricercati sia «un ex fidanzato o qualcuno che non tollerava di non essere ricambiato»

Potrebbe non essere un ex ma uno spasimante respinto l'uomo che ieri sera ha ucciso Jenny Cantarero, la 27 enne assassinata con un colpo di pistola nella frazione di Laneri, a Misterbianco. L'ipotesi è stata rilanciata dal Tg1 delle 20, che ha anche mostrato due foto della ragazza. Si cerca di capire, ha detto il Tg1, se l'uomo ricercati sia «un ex fidanzato o qualcuno che non tollerava di non essere ricambiato». Al momento si sa solo che c'è un indagato per l'omicidio di Jenny (Giovanna il vero nome) e che lo stesso è irreperibile. Si sa anche che l'indagato non è il padre della bambina (4 anni e non 2, secondo quanto ha detto il Tg1), ex convivente della giovane uccisa ieri sera, in un agguato teso in via Alberto Nobel, angolo via Allende, dove la ragazza lavorava, presso un panificio-pasticceria.



