Omicidio Marisa Leo, l'ex compagno aveva programmato da tempo di ucciderla

Reina aveva anche fatto pedinare l’ex compagna con un investigatore privato

È un omicidio che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l’ex compagna Marisa Leo. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani. Reina, nelle ultime settimane, aveva noleggiato un’auto e a bordo i poliziotti hanno trovato altri proiettili della stessa arma utilizzata per uccidere la sua ex compagna, così come scrive Repubblica. È stato lo stesso titolare dell’agenzia di noleggio a presentarsi davanti agli investigatori. Ma Reina aveva anche fatto pedinare l’ex compagna con un investigatore privato. anche in questo caso l’uomo si è presentato spontaneamente in questura a Trapani.



