Omicidio Giulia Cecchettin, l'avvocato di Turetta: "Stava male per la rottura ma non emerge un profilo di stalker"

Il legale: "Per 22 anni Filippo è stato un ragazzo modello che ha sempre pensato allo studio, alla scuola, gentile e dolce con tutti"

Redazione

In collegamento con "Mattino Cinque News" l'avvocato Emanuele Compagno, legale della famiglia Turetta, confida le prime osservazioni riportate dal carcere dal legale tedesco su Filippo, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. "Il collega lo ha trovato molto stanco, provato e spaesato, in una condizione di confusione forse anche per la lingua. Tutto sommato non in pessime condizioni, almeno questo è quello che mi ha riferito chi lo ha visto".

"Per 22 anni Filippo è stato un ragazzo modello che ha sempre pensato allo studio, alla scuola, gentile e dolce con tutti. Stava aiutando Giulia con la tesi e anche a preparare la sua festa di laurea. Certo parliamo di un ragazzo che stava male per la rottura con la sua ragazza ma non emerge un profilo di uno stalker, di una persona che ti aspetta sotto casa o che ti rincorre. Era sicuramente in difficoltà ma in ogni caso fino al terzo grado di giudizio non possiamo considerarlo colpevole" ha concluso il legale di Filippo Turetta.



