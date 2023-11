Cronaca 382

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è arrivato in Italia: il 22enne scortato in carcere a Verona

A differenza di quanto comunicato in precedenza, andrà in una cella doppia

Redazione

L'aereo con a bordo Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è atterrato all'aeroporto di Venezia, proveniente da Francoforte. Il giovane sarà portato negli uffici della polizia di frontiera, per la notifica dell'ordinanza cautelare, poi, scortato dai Carabinieri, al carcere di Verona. Filippo Turetta ha lasciato l'aeroporto di Venezia dove è atterrato a bordo del Falcon 900Ex partito da Francoforte ed è entrato in auto, una Lancia Delta con i vetri oscurati, scortato da tre auto dei carabinieri. Il 22enne, accusato dell'omicidio volontario aggravato e sequestro di Giulia Cecchettin, è atteso nel carcere di Verona dove, a differenza di quanto comunicato in precedenza, andrà in una cella doppia: la decisione è stata presa per evitare gesti autolesionistici da parte del 22enne. Rimarrà in infermeria per 3-4 giorni e sarà poi portato nel reparto protetti.



