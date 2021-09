Omicidio ex presidente Consiglio Favara, fermato ex suocero

Omicidio ex presidente Consiglio Favara, fermato ex suocero

L'omicidio sarebbe maturato - secondo l'accusa - a causa di diverbi economici connessi alla separazione fra Lupo e la moglie

Redazione

09 Settembre 2021 09:15

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, firmato dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, Giuseppe Barba, 66 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Lupo, 45 anni, ex presidente del consiglio comunale di Favara. L'imprenditore venne ucciso il 15 agosto scorso, con tre colpi di pistola, all'interno di un bar al centro di Favara. Barba è l'ex suocero della vittima. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, si erano subito indirizzate verso la pista di un movente privato e familiare. L'omicidio sarebbe maturato - secondo l'accusa - a causa di diverbi economici connessi alla separazione fra Lupo e la moglie. L'ex suocero, Giuseppe Barba, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio con l'aggravante "di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili" e della premeditazione. (ANSA)



