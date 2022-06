Cronaca 121

Omicidio Elena, l'avvocato della mamma: "Non è serena, vedremo se parlerà"

Questa mattina è in programma l'interrogatorio di garanzia davanti al gip

Redazione

«Quello che mi ha detto in videochiamata non posso dirlo. Non è in uno stato d’animo sereno. Vedremo se stamattina parlerà». Lo ha affermato l’avvocato Gabriele Celesti prima di entrare nel carcere di Catania, dove è in programma l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la ventitreeenne accusata dell’omicidio della figlia Elena di 5 anni.



