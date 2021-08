Cronaca 1413

Omicidio di Vanessa Zappalà, trovato impiccato l'uomo che l'ha uccisa

In passato, Sciuto era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking, proprio a causa degli atteggiamenti violenti

Redazione

23 Agosto 2021 17:32

Si è suicidato impiccandosi in un casolare nelle campagne di Trecastagni Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26. A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze. Sciuto si era dato alla fuga dopo aver ucciso ieri sera la giovane Vanessa. Quest'ultima era in compagnia di alcuni amici quando Sciuto, con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, ma improvvisamente le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima, che è stata soccorsa e medicata sul posto dai sanitari del 118.

In passato, Sciuto era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking, proprio a causa degli atteggiamenti violenti e della morbosa gelosia. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.



Si è suicidato impiccandosi in un casolare nelle campagne di Trecastagni Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26. A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze. Sciuto si era dato alla fuga dopo aver ucciso ieri sera la giovane Vanessa. Quest'ultima era in compagnia di alcuni amici quando Sciuto, con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, ma improvvisamente le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima, che è stata soccorsa e medicata sul posto dai sanitari del 118. In passato, Sciuto era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking, proprio a causa degli atteggiamenti violenti e della morbosa gelosia. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Ti potrebbero interessare