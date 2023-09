Cronaca 450

Omicidio dell'infermiera a Roma, fermato l'ex della vittima

L'indagato di 45 anni è accusato del delitto della 52enne, aveva avuto con lei una relazione

Redazione

Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile che ieri hanno ascoltato in Questura, in coordinamento con la Procura, una serie di sospettati. (ANSA).



