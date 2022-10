Cronaca 787

Omicidio Matteuzzi, l'ex calciatore della sancataldese l'ha colpita al viso e alla testa per 20 volte

In cella, per l'omicidio della donna, l'ex calciatore Giovanni Padovani

Redazione

Alessandra Matteuzzi è morta per i colpi ricevuti dall'ex compagno Giovanni Padovani. Almeno venti quelli inferti sul capo della donna, 56 anni, uccisa con brutalità il 23 agosto sotto casa a Bologna in via di Corticella. Eccoli i risultati dell'autopsia del medico legale Guido Pelletti, incaricato dalla Procura per fare luce sulle cause e la dinamica dell'assassinio.Il killer 27 anni, calciatore dilettante, accusato di omicidio aggravato dallo stalking quella sera aveva atteso Alessandra per poi colpirla in rapida successione e più volte con calci, pugni, martellate e con una panchina, non solo alla testa ma anche a torace, braccia e gambe.Alessandra è morta all’ospedale Maggiore, poco prima di mezzanotte. "Non ci aspettavamo sorprese - così l'avvocato Antonio Pertroncini che, con la collega Chiara Rinaldi, rappresenta la famiglia della vittima -, tutto come previsto e a conferma dell'enorme cattiveria e brutalità dell'omicidio". L’indagato è difeso dagli avvocati Denise Mondin ed Enrico Buono. L’indagine, della squadra mobile, è coordinata dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dal pm Domenico Ambrosino. (Il Resto del Carlino)



