Omicidio ad Aci Sant'Antonio: preso il presunto killer dell'allevatore Francesco Ilardi

Si tratterebbe dell’ex socio dell’uomo e il movente sarebbe legato a rivalità economiche

Redazione

Preso il sospetto omicida che due giorni fa, poco prima delle 19, avrebbe ucciso Francesco Ilardi, allevatore avicolo di 51 anni, morto in ospedale ad Acireale. Si tratterebbe dell’ex socio dell’uomo e il movente sarebbe legato a rivalità economiche. La vittima era davanti al circolo della caccia di Aci Sant'Antonio quando un uomo da dentro un’auto di colore amaranto ha sparato ferendolo alla schiena: la corsa in ospedale si è poi conclusa con il decesso di Ilardi mentre i medici tentavano di salvarlo.

L'ex socio è stato individuato grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, soprattutto quella del panificio accanto al circolo della caccia che Ilardi era solito frequentare e diavanti al quale si è accasciato quando è stato ferito. Ilardi aveva un vecchio precedente penale per truffa datato 2012.



