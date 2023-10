Cronaca 1172

Omicidio a Valguarnera, uomo in fuga: i carabinieri sono alla ricerca di Guglielmo Ruisi

L'uomo, che viaggiava a bordo di una Mercedes CLK potrebbe essere tuttora in possesso dell'arma usata per sparare

Redazione

Verso le 10.45 di oggi 10 ottobre a Valguarnera, in via Archimede, il 47enne Salvatore Roberto Scamacca è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Punto. Dai primi accertamenti esperiti, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna presenti sul posto, i sospetti sono attualmente indirizzati nei confronti del 51enne Guglielmo Ruisi (nella foto), anche egli di Valguarnera, con il quale avrebbe avuto un diverbio nel corso della mattinata.

Attualmente sono in corso le ricerche da parte delle Forze di Polizia del Ruisi, il quale potrebbe essere tuttora in possesso dell’arma utilizzata per uccidere lo Scamacca. L'uomo ha in uso una Mercedes CLK di color blu targata CY 793 AW.



