Cronaca 2145

Omicidio a Raffadali, ucciso un ragazzo di 24 anni: è stato ammazzato dal padre a colpi di pistola

La vittima è Vincenzo Gabriele Rampello. Il giovane sarebbe stato eliminato mentre era in piazza

Redazione

Omicidio a Raffadali, questa mattina, in piazza Progresso. La vittima è Vincenzo Gabriele Rampello, 24 anni. Il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, almeno nove. A sparare il padre Gaetano, di 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio al X Reparto Mobile di Catania. Vincenzo Rampello è morto sul colpo. Immediato l'intervento dei carabinieri della Stazione di Raffadali che hanno trovato il 24enne in una pozza di sangue. Dalle prime informazioni, sarebbero stati esplosi almeno 9 colpi di pistola: tanti infatti sono i bossoli ritrovati a terra. Rampello è stato ucciso a distanza ravvicinata. L'assassino è scappato ma dopo poco è stato identificato appunto nel padre e bloccato vicino ad una fermata dei pullman, stava per lasciare il paese. Sul luogo dell'omicidio i carabinieri stanno ascoltando testimoni, parenti e amici della vittima. Nella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza.



