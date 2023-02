Cronaca 3424

Omicidio a Pietraperzia, fermata la nuora: dopo averla accoltellata si sarebbe seduta sul corpo a fumare una sigaretta

La donna, sposata con il figlio della vittima, secondo i familiar soffriva da tempo di depressione

Redazione

04 Febbraio 2023 16:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/omicidio-a-pietraperzia-fermata-la-nuora-dopo-averla-uccisa-si-sarebbe-seduta-sul-corpo-a-fumare-una-sigaretta Copia Link Condividi Notizia

È in stato di fermo Laura Di Dio, 32 anni, la casalinga accusata di avere ucciso la suocera, Margherita Margani, 62 anni, a Pietraperzia, in provincia di Enna. Il provvedimento è stato adottato a conclusione di un interrogatorio nella stazione dei carabinieri di Pietraperzia. Tra le due donne vi erano da tempo dei contrasti di natura familiare. La donna, assistita dall’avvocato Salvatore Timpanaro, madre di due figli, sposata con Francesco, figlio della vittima, che lavora in un’agenzia di pompe funebri, secondo i familiari «soffriva di depressione».

«Non voleva curarsi, ma da un anno e mezzo vivevamo nell’inferno», dicono. Suocera e nuora abitavano in due case limitrofe. Laura sarebbe andata a trovare la suocera stamani per prendere un caffè insieme, ma durante l’incontro si sarebbe avventata sulla 62enne colpendola con un coltello, una forchetta e un paio di forbici. Dopo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe messa a cavalcioni sul cadavere della suocera fumando una sigaretta.

«Io e tutta la comunità di Pietraperzia - ha detto il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina - siamo scossi da quanto accaduto alla signora Margherita Margani, che conoscevo personalmente come persona tranquilla e socievole e non comprendiamo come sia potuto succedere. Tutti ci stringiamo profondamente addolorati per l’accaduto alla famiglia travolta da questa tragedia». (ANSA)



È in stato di fermo Laura Di Dio, 32 anni, la casalinga accusata di avere ucciso la suocera, Margherita Margani, 62 anni, a Pietraperzia, in provincia di Enna. Il provvedimento è stato adottato a conclusione di un interrogatorio nella stazione dei carabinieri di Pietraperzia. Tra le due donne vi erano da tempo dei contrasti di natura familiare. La donna, assistita dall'avvocato Salvatore Timpanaro, madre di due figli, sposata con Francesco, figlio della vittima, che lavora in un'agenzia di pompe funebri, secondo i familiari «soffriva di depressione». «Non voleva curarsi, ma da un anno e mezzo vivevamo nell'inferno», dicono. Suocera e nuora abitavano in due case limitrofe. Laura sarebbe andata a trovare la suocera stamani per prendere un caffè insieme, ma durante l'incontro si sarebbe avventata sulla 62enne colpendola con un coltello, una forchetta e un paio di forbici. Dopo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe messa a cavalcioni sul cadavere della suocera fumando una sigaretta. «Io e tutta la comunità di Pietraperzia - ha detto il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina - siamo scossi da quanto accaduto alla signora Margherita Margani, che conoscevo personalmente come persona tranquilla e socievole e non comprendiamo come sia potuto succedere. Tutti ci stringiamo profondamente addolorati per l'accaduto alla famiglia travolta da questa tragedia». (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare