Cronaca 374

Omicidio a Palermo, un 45enne ucciso a colpi di pistola forse in seguito a lite per un incidente

I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati bossoli calibro 22

Redazione

Omicidio questa mattina a Palermo, intorno alle 8. Un uomo di 45 anni, Giuseppe Incontrera, con precedenti per droga, è stato ucciso a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza alla Zisa. L'uomo, che sarebbe stato assassinato al termine di una lite forse per un incidente stradale , è stato soccorso e portato d'urgenza al pronto soccorso del Civico dai sanitari del 118, ma è deceduto poco dopo. Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime, con tre colpi di pistola addosso, due al torace, uno alla spalla. I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati bossoli calibro 22. I carabinieri del nucleo investigativo stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria. I rilievi vengono condotti nei pressi di un’auto parcheggiata con il parabrezza lesionato, di qui l’ipotesi di una lite per un incidente stradale.

In queste ore i militari stanno sentendo i vicini di casa, le persone che abitano nel luogo dove è avvenuto il delitto, i familiari e gli amici. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale dove si sono radunate una cinquantina di persone. Per presidiare sono intervenuti gli agenti di polizia del reparto mobile. I sanitari del 118 arrivati nella zona dove è stato ferito a morte l'uomo sono stati aggrediti.



