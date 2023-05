Cronaca 1236

Omicidio a Palermo, 32enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: indagano i carabinieri

Il delitto in via Mulino al culmine di una lite per motivi economici e per gli affitti non pagati

Redazione

Omicidio questa mattina in via Mulino, nella zona di Boccadifalco, a Palermo. Un 32enne, Leandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, probabilmente per motivi economici relativi ad affitti non pagati. In via Mulino 32 sono giunti i sanitari del 118 che hanno trovato il 32enne riverso in una pozza di sangue e non hanno potuto far altro che accertarne la morte e i carabinieri i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Diversi i colpi d'arma da fuoco sparati verso la vittima.

Gli investigatori che indagano sul delitto stanno cercando l'omicida che, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe fuggito dopo aver sparato contro il 32enne. Dalle prime indagini sembrerebbe che quella di stamani fosse stata solo l'ultima di tante liti avvenute nell'ultimo periodo.



