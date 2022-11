Cronaca 8356

Omicidio a Caltanissetta, la lite con quattro accoltellati sarebbe scaturita da un apprezzamento a una ragazza

Marcello Tortorici è stato trasportato in ospedale con un profonodo taglio alla gola. E' morto poco dopo in pronto soccorso

Rita Cinardi

25 Novembre 2022 22:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/omicidio-a-caltanissetta-la-lite-con-quattro-accoltellati-sarebbe-scaturita-da-un-apprezzamento-a-una-ragazza Copia Link Condividi Notizia

Galllery

Un apprezzamento di troppo a una ragazza. Sarebbe stato questo a fare scaturire la lite culminata, questa sera a Caltanissetta, con l'accoltellamento tra quattro persone di cui una, Marcello Tortorici, 51 anni, morta poco dopo all'ospedale Sant'Elia. Teatro della violenta aggressione via San Domenico, in pieno centro storico. La lite è avvenuta nelle immediate vicinanze di una "putia" di vino. Pare che a far scaldare gli animi sia stato un apprezzamento a una ragazza. Dalle parole i quattro, in pochi minuti, sarebbero passati ai fatti tirando fuori i coltelli. Uno di loro Marcello Tortorici è stato raggiunto alla gola. Quando i carabinieri sono arrivati era ancora agonizzante. E' stato trasportato con un'ambulanza del 118 al Sant'Elia ma è morto poco dopo in pronto soccorso. Un’altra persona invece, poco distante, era a terra con ferite da arma da taglio alle gambe. Sarebbe il fratello dell’uomo deceduto, Massimo Tortorici. Gli altri due contendenti si sono presentati direttamente alla caserma “Guccione” dei carabinieri di viale Regina Margherita. Uno dei due, ferito in maniera più grave, aveva un taglio al petto, poco sotto l’ascella. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso al Sant’Elia. L’altro, raggiunto in maniera lieve, sarebbe stato curato dalla guardia medica. I carabinieri hanno sentito le persone che si trovavano nel popolato quartiere al momento della lite – erano circa le 20.30 – ma hanno trovato scarsissima collaborazione. Nessuno ha visto o capito niente. Eppure sulla strada i carabinieri della Squadra Investigazioni Scientifiche, che stanno eseguendo i rilievi, hanno trovato ancora sangue e uno dei coltelli utilizzati dai quattro. I carabinieri sono ancora a lavoro per sentire i testimoni. Nel frattempo altre pattuglie di polizia e carabinieri si sono recate all’ospedale per placare i parenti dei coinvolti. (Foto Seguo News)



Un apprezzamento di troppo a una ragazza. Sarebbe stato questo a fare scaturire la lite culminata, questa sera a Caltanissetta, con l'accoltellamento tra quattro persone di cui una, Marcello Tortorici, 51 anni, morta poco dopo all'ospedale Sant'Elia. Teatro della violenta aggressione via San Domenico, in pieno centro storico. La lite è avvenuta nelle immediate vicinanze di una "putia" di vino. Pare che a far scaldare gli animi sia stato un apprezzamento a una ragazza. Dalle parole i quattro, in pochi minuti, sarebbero passati ai fatti tirando fuori i coltelli. Uno di loro Marcello Tortorici è stato raggiunto alla gola. Quando i carabinieri sono arrivati era ancora agonizzante. E' stato trasportato con un'ambulanza del 118 al Sant'Elia ma è morto poco dopo in pronto soccorso. Un'altra persona invece, poco distante, era a terra con ferite da arma da taglio alle gambe. Sarebbe il fratello dell'uomo deceduto, Massimo Tortorici. Gli altri due contendenti si sono presentati direttamente alla caserma "Guccione" dei carabinieri di viale Regina Margherita. Uno dei due, ferito in maniera più grave, aveva un taglio al petto, poco sotto l'ascella. Quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso al Sant'Elia. L'altro, raggiunto in maniera lieve, sarebbe stato curato dalla guardia medica. I carabinieri hanno sentito le persone che si trovavano nel popolato quartiere al momento della lite - erano circa le 20.30 - ma hanno trovato scarsissima collaborazione. Nessuno ha visto o capito niente. Eppure sulla strada i carabinieri della Squadra Investigazioni Scientifiche, che stanno eseguendo i rilievi, hanno trovato ancora sangue e uno dei coltelli utilizzati dai quattro. I carabinieri sono ancora a lavoro per sentire i testimoni. Nel frattempo altre pattuglie di polizia e carabinieri si sono recate all'ospedale per placare i parenti dei coinvolti. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare