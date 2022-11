Cronaca 3161

Omicidio a Caltanissetta: ecco chi sono i cinque fermati per la rissa culminata nell'omicidio di Marcello Tortorici

Da diverso tempo nel capoluogo non si registrava alcun omicidio e l'idea che sia stato commesso per motivi così futili ha sconvolto la città

Rita Cinardi

26 Novembre 2022 10:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/omicidio-a-caltanissetta-ecco-chi-sono-i-cinque-fermati-per-la-rissa-culminata-nellomicidio-di-marcello-tortorici Copia Link Condividi Notizia

Sono 5 le persone fermate per la rissa di ieri sera in via San Domenico culminata con la morte del 51enne Marcello Tortorici, accoltellato alla gola. Si tratta di Salvatore Fiore, 53 anni, i figli Michele, 30 anni e Kevin, 22 anni, Roberto Millaci 50 anni e Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima. I cinque sono stati interrogati nella notte dal pm Massimo Tirifò e allo stato sono indagati per rissa. Non è ancora noto chi abbia sferrato la coltellata fatale a Marcello Tortorici e dunque chi, materialmente, sarà accusato anche di omicidio. Nel corso degli interrogatori si è fatta sempre più strada l'ipotesi iniziale dei carabinieri e cioè che la rissa, avvenuta alle 20.30, sia scoppiata per un apprezzamento di troppo rivolto a una ragazza. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Intanto i cittadini nisseni sono increduli. Da diverso tempo nel capoluogo non si registrava alcun omicidio e l'idea che sia stato commesso per motivi così futili ha sconvolto la città. Non è sfuggito però l'ottimo lavoro fatto dai carabinieri che in poche ore hanno fermato le cinque persone e interrogato a tappeto quanti potevano sapere qualcosa.



Sono 5 le persone fermate per la rissa di ieri sera in via San Domenico culminata con la morte del 51enne Marcello Tortorici, accoltellato alla gola. Si tratta di Salvatore Fiore, 53 anni, i figli Michele, 30 anni e Kevin, 22 anni, Roberto Millaci 50 anni e Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima. I cinque sono stati interrogati nella notte dal pm Massimo Tirifò e allo stato sono indagati per rissa. Non è ancora noto chi abbia sferrato la coltellata fatale a Marcello Tortorici e dunque chi, materialmente, sarà accusato anche di omicidio. Nel corso degli interrogatori si è fatta sempre più strada l'ipotesi iniziale dei carabinieri e cioè che la rissa, avvenuta alle 20.30, sia scoppiata per un apprezzamento di troppo rivolto a una ragazza. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Intanto i cittadini nisseni sono increduli. Da diverso tempo nel capoluogo non si registrava alcun omicidio e l'idea che sia stato commesso per motivi così futili ha sconvolto la città. Non è sfuggito però l'ottimo lavoro fatto dai carabinieri che in poche ore hanno fermato le cinque persone e interrogato a tappeto quanti potevano sapere qualcosa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare