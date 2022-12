Salute 248

OMCeO di Caltanissetta, medici a lezione su "Le opacità polmonari e l'insufficienza respiratoria: esperienze cliniche in epoca Covid"

Il presidente Giovanni D'Ippolito: "L’importanza dell'integrazione territorio-ospedale e della prevenzione primaria e secondaria di tutte le patologie, neoplasia polmonare compresa saranno anche i temi che verranno trattati negli incontri programmati nel 2023"

Redazione

Si avvicina la fine dell'anno e così ad una settimana dalla Vigilia di Natale terminano gli incontri di formazione organizzati dall'OMCeO di Caltanissetta. "L’importanza dell'integrazione territorio-ospedale e della prevenzione primaria e secondaria di tutte le patologie, neoplasia polmonare compresa - ha annunciato il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta Giovanni D'Ippolito - questi saranno anche i temi che verranno trattati negli incontri programmati nel 2023. Termino ringraziando ancora una volta tutti gli operatori sanitari, che si sono tanto spesi per rispondere alle esigenze di salute di chi si è rivolto a loro, in questo difficile anno. A tutti loro ed alle loro famiglie – ha concluso - formulo gli auguri di un sereno Santo Natale e gli auguri di buona salute per il 2023, da estendere a tutti i Cittadini del nostro territorio".

L'evento conclusivo del 2022 dal titolo "Le opacità polmonari di n.d.d. e l'insufficienza respiratoria: esperienze cliniche in epoca Covid" ha permesso ai partecipanti di analizzare diversi aspetti legati al mondo della pneumologia e soprattutto agli effetti della pandemia sulla diagnosi e cura dei pazienti. Il corso di aggiornamento in Pneumologia, svoltosi nell’Aula Magna del Consorzio Universitario nisseno sabato 17 dicembre, è stato moderato dalla specialista ambulatoriale territoriale in Pneumologia Laura Bivona.

"Abbiamo affrontato come tematica le problematiche respiratorie in epoca Covid- ha raccontato - in particolare si è parlato di patologia neoplastica, di insufficienza respiratoria in epoca Covid, di quelle che sono state le criticità che abbiamo dovuto affrontare in termini di diagnosi, prevenzione e quindi ritardi nelle diagnosi e anche di contro come invece in effetti è emerso che durante il follow up dei pazienti che hanno avuto il Covid e quindi durante il monitoraggio di questi pazienti, grazie a degli esami strumentali fatti precocemente per lo studio del Long Covid, sono emerse invece patologie neoplastiche in fase assolutamente iniziale. Quindi c'è questo risvolto anche della medaglia. Cioè si è avuta anche l'opportunità di potere studiare meglio una specifica categoria di pazienti affetti da patologia Long Covid, in questi a volte sono emerse patologie neoplastiche in fase iniziale che hanno permesso al medico e anche al paziente di poterle affrontare tempestivamente". La specialista in Pneumologia ha poi fatto riferimento a tre figure quella del medico di medicina generale, dello specialista in Pneumologia e del chirurgo toracico parlando di "interazione necessaria tra queste tre figure- ha aggiunto - proprio per riuscire a gestire al meglio il paziente, ottimizzare i tempi in termini di prevenzione e di cura".

Ha evidenziato l'importanza della prevenzione primaria e secondaria invece il Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Toracica a Palermo Giuseppe Maria Agneta. "Da ogni tempesta sostanzialmente vien fuori poi il sereno, per cui sfruttando la pandemia e quelli che sono gli esiti che la pandemia ha lasciato su tutta la popolazione, in tutti i nostri territori, abbiamo anche sottolineato -ha spiegato - come l'utilità di procedere e di continuare sulla strada della prevenzione, soprattutto con gli screening nel mondo delle neoplasie polmonari, screening da eseguirsi con la TAC a basso dosaggio, può quindi favorire una prognosi migliore di questa malattia. L'implicazione positiva dalla pandemia da Covid a tal proposito viene fuori, scaturisce in modo particolare dal fatto che sono stati individuati molti più tumori in fase iniziale proprio per le TAC eseguite a causa della polmonite da Covid".

Francesco Rizzo, pneumologo dell'U.O.C dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ha condiviso con i medici presenti in sala l'esperienza vissuta in questi anni di pandemia, nel suo intervento ha riassunto "il trattamento effettuato in questi tre anni di pandemia riguardo la polmonite da Sars Cov 2 o Covid19, acronimi che pur intendendo più o meno la stessa cosa - ha precisato- hanno significati diversi, tuttavia il minimo comune denominatore di questa polmonite poi è l'insufficienza respiratoria nei casi più gravi, che abbiamo avuto modo di trattare in ospedale insieme ai colleghi delle Malattie Infettive".

L'impatto del Covid19 sulla gestione della malattia neoplastica è stato il titolo dell'intervento del medico di medicina generale Maurizio Miraglia, specialista in Pneumologia e Cardiologia. "Oggi siamo riuniti in questo consesso -ha dichiarato - per fare il punto della situazione, sugli effetti indiretti che il Covid ha determinato e sta determinando su un settore particolare della patologia, che è la patologia oncologica proprio per mettere in evidenza i guasti e i danni indiretti che questa malattia, che questa pandemia sta determinando".

Intanto negli anni sono stati fatti dei progressi in campo oncologico. Oltre infatti all'intervento chirurgico, alla chemioterapia e radioterapia "negli ultimi anni si stanno aggiungendo la terapia a bersaglio molecolare e recentemente la immunoterapia che rappresenta una rivoluzione copernicana in campo oncologico consentendo - ha affermato il Direttore dell'U.O.C. di Oncologia del Sant'Elia Stefano Vitello - un allungamento della sopravvivenza media degli ammalati oncologici, tant'è vero che è possibile adesso quasi cronicizzare in certe patologie la malattia". Il Direttore di Oncologia Vitello ha presentato una relazione sull'evoluzione storica della terapia del tumore polmonare metastatico. "E' vero che il Covid ha innalzato la frequenza di incidenza dei processi tumorali perché abbiamo scoperto con più ritardo - ha specificato - è anche vero che oggi parliamo anche delle straordinarie e meravigliose scoperte in campo scientifico che hanno consentito di ampliare l'armamentario del medico, dell'oncologo in modo particolare, perché contrastiamo con maggiore efficacia i processi tumorali rispetto a un recente passato".



