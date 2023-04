Attualita 349

OmCeo Caltanissetta, si guarda avanti nell'attività medica: "Manca ancora personale e le retribuzioni sono diversificate"

È stata anche consegnata al medico Piangiamore l'onorificenza per i 50 anni di laurea

Redazione

Approvati sia il Bilancio Consuntivo 2022 che il Preventivo 2023 durante l'Assemblea Ordinaria dell'OMCeO provinciale di Caltanissetta, svoltasi mercoledì pomeriggio 26 aprile 2023 presso la Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo, mentre nella sede di via Enrico Medi si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione dei locali. Un'occasione di incontro tra i medici del territorio che ha permesso di fare il punto sull'attività svolta in questi ultimi anni dall'Ordine, grazie all'impegno di tutto il Consiglio e degli uffici di segreteria. Sono stati anni non facili a causa della pandemia, ma a questo si aggiungono anche tutte le difficoltà che investono la categoria.

Dopo il saluto ai presenti il Presidente Giovanni D'Ippolito, che nel suo discorso ha anche ricordato con un minuto di silenzio i colleghi che non ci sono più, ha parlato infatti della carenza di personale, di retribuzione diversificata e soprattutto della questione relativa alla violenza subita dai sanitari. Ha ribadito la necessità di puntare sempre più verso una sanità di prossimità e non più "ospedalocentrica" e di valorizzare una delle figure cardine del sistema sanitario nazionale e cioè il medico di medicina generale.

Non sono stati dimenticati nemmeno i nuovi medici con l'obiettivo di invertire la tendenza attuale, che vede una riduzione degli specialisti rispetto al passato. E proprio pensando ai giovani l'Ordine sta collaborando con diversi licei del territorio nella realizzazione dei percorsi di potenziamento-orientamento di biologia con curvatura biomedica, che permettono ai ragazzi e ragazze sin dagli ultimi anni di scuola di formarsi e fare successivamente una scelta universitaria più consapevole. L'Assemblea ha permesso di illustrare ai presenti la positiva situazione economica dell'Ordine, ma anche i servizi che lo stesso offre ai suoi iscritti come il potenziamento dei corsi gratuiti di formazione per il rilascio dei crediti ECM, prosegue inoltre il percorso di collaborazione con tutte le Istituzioni e con gli altri Ordini sanitari.

Infine è stata anche consegnata al medico Michele Concetto Piangiamore, che non aveva potuto partecipare alla "Giornata del Medico" del 4 febbraio scorso, l'onorificenza per i 50 anni di laurea. Un traguardo che hanno raggiunto molti medici iscritti all'Ordine e che va celebrato, come "una soglia importante piena di ricordi e di esperienza - ha esclamato il Presidente Giovanni D'Ippolito, che ha consegnato la targa insieme al Presidente Onorario Arcangelo Lacagnina - punto di riferimento per tante generazioni di colleghi, avendo onorato la professione e l'Ordine, di cui loro sono parte integrante ed imprescindibile. Da Presidente- ha concluso- sono sinceramente grato per tutto ciò".



