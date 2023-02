Salute 188

OmCeo Caltanissetta, "Progetto Trinacria": dibattito sull'emergenza ostetrica e ginecologica con il dott. Giannone

Venerdì incontro alla Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo per focalizzare l'argomento sull'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria durante le urgenze

Redazione

Venerdì 10 febbraio 2023 si prevede un'altra lezione del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza” per i medici che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Questa volta, venerdì pomeriggio presso la Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo, si parlerà di emergenza ostetrica/ginecologica con uno dei medici che durante la Giornata del Medico e dell'Odontoiatria ha ricevuto sul palco del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta la Medaglia d'Oro per i 50 anni di laurea, il ginecologo Giuseppe Giannone.



