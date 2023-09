Oltre 18milioni di euro in arrivo a Caltanissetta per la depurazione delle acque reflue

Politica 1185

Oltre 18milioni di euro in arrivo a Caltanissetta per la depurazione delle acque reflue

Il sindaco Gambino: "Un grande risultato ottenuto a favore della tutela del nostro ambiente"

Redazione

21 Settembre 2023 15:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/oltre-18milioni-di-euro-in-arrivo-a-caltanissetta-per-la-depurazione-delle-acque-reflue Copia Link Condividi Notizia

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con proprio Decreto, ha individuato le proposte progettuali ammissibili a finanziamento, nell’ambito delle risorse relative all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” del PNRR.

Tra i progetti ammissibili a finanziamento ci sono quelli presentati dall’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Caltanissetta a favore di cinque importanti opere che consentiranno il corretto trattamento delle acque reflue. Di questi cinque progetti, di importo totale di 21milioni 524.500 € (il più alto ottenuto dalle ATI siciliane), quattro ricadono nel comune di Caltanissetta.

Nello specifico i quattro progetti, che esattamente ammontano complessivamente a 18.738.000,00 €, riguardano: il collegamento all’impianto di depurazione consortile “Cammarella” (importo finanziato 1milione e 560mila €); l’adeguamento e il potenziamento del depuratore “Cammarella” (importo finanziato 13milioni e 278mila €); il collegamento all’impianto di depurazione di Contrada Castello, Stazzone-Angeli (importo finanziato 1milione e 560mila €); la realizzazione dell’impianto di depurazione a “Santa Barbara” (importo finanziato 2milioni e 340mila €).

Progetti, redatti dal gestore del servizio unico integrato Caltaqua, che risolveranno definitivamente i problemi atavici di Caltanissetta riguardo la depurazione e il trattamento delle acque reflue. Problemi che, oltre al danno per l’ambiente, hanno provocato infrazioni alle norme comunitarie e procedimenti penali a carico dei gestori.

“Un grandissimo risultato raggiunto grazie alla costituzione dell’Assemblea Territoriale Idrica – commenta il sindaco, nonché vicepresidente dell’ATI di Caltanissetta, Roberto Gambino -. Un’importante conquista a tutela del nostro ambiente, che va ad aggiungersi al potenziamento dei servizi offerti a favore dei miei concittadini riguardo la distribuzione idrica, che oramai avviene giornalmente e, in molte zone della città, h24. Per questo eccezionale risultato di cui sono fiero – conclude il sindaco Gambino – mi preme ringraziare l’intera Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta e, in particolare, il presidente, Massimiliano Conti, e il direttore generale, Tonino Collura, che hanno svolto il loro ruolo con grandissimo impegno e abnegazione”.



Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio Decreto, ha individuato le proposte progettuali ammissibili a finanziamento, nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" del PNRR. Tra i progetti ammissibili a finanziamento ci sono quelli presentati dall'ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Caltanissetta a favore di cinque importanti opere che consentiranno il corretto trattamento delle acque reflue. Di questi cinque progetti, di importo totale di 21milioni 524.500 € (il più alto ottenuto dalle ATI siciliane), quattro ricadono nel comune di Caltanissetta. Nello specifico i quattro progetti, che esattamente ammontano complessivamente a 18.738.000,00 €, riguardano: il collegamento all'impianto di depurazione consortile "Cammarella" (importo finanziato 1milione e 560mila €); l'adeguamento e il potenziamento del depuratore "Cammarella" (importo finanziato 13milioni e 278mila €); il collegamento all'impianto di depurazione di Contrada Castello, Stazzone-Angeli (importo finanziato 1milione e 560mila €); la realizzazione dell'impianto di depurazione a "Santa Barbara" (importo finanziato 2milioni e 340mila €). Progetti, redatti dal gestore del servizio unico integrato Caltaqua, che risolveranno definitivamente i problemi atavici di Caltanissetta riguardo la depurazione e il trattamento delle acque reflue. Problemi che, oltre al danno per l'ambiente, hanno provocato infrazioni alle norme comunitarie e procedimenti penali a carico dei gestori. "Un grandissimo risultato raggiunto grazie alla costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica - commenta il sindaco, nonché vicepresidente dell'ATI di Caltanissetta, Roberto Gambino -. Un'importante conquista a tutela del nostro ambiente, che va ad aggiungersi al potenziamento dei servizi offerti a favore dei miei concittadini riguardo la distribuzione idrica, che oramai avviene giornalmente e, in molte zone della città, h24. Per questo eccezionale risultato di cui sono fiero - conclude il sindaco Gambino - mi preme ringraziare l'intera Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta e, in particolare, il presidente, Massimiliano Conti, e il direttore generale, Tonino Collura, che hanno svolto il loro ruolo con grandissimo impegno e abnegazione".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare