Olimpiadi, Musumeci: «Garozzo testimonia l’eccellenza dello sport siciliano»

Daniele Garozzo ha vinto l'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo nel fioretto maschile sconfitto in finale dall'atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung

Redazione

26 Luglio 2021 16:20

«L'argento vinto da Daniele Garozzo è la dimostrazione dell’altissima professionalità raggiunta dallo sport siciliano e della grande capacità e tenacia dei nostri giovani nell’imporre ai massimi livelli, come nel caso di queste Olimpiadi, i colori della nostra Isola. Le più vive congratulazioni a lui, assieme al sostegno convinto che va a tutti i nostri atleti impegnati in questi giorni in Giappone».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo la medaglia d'argento vinta dall'atleta di Acireale nel fioretto maschile.



