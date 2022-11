Attualita 79

Oipa, detenere in gabbia gli uccelli può costare caro se appartengono a specie protette

Le guardie zoofile dell'associazione in campo contro il commercio illegale dei volatili

Redazione

Detenere in gabbia uccelli può costare caro se appartengono a specie protette da normative nazionali o da convenzioni internazionali. È il caso di un uomo che si è visto porre sotto sequestro dalle guardie zoofile dell’Oipa di Roma un esemplare di Agapornis fischeri, un piccolo pappagallo conosciuto con il nome comune di “Inseparabile”. Il proprietario del piccolo volatile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione illegale di specie protetta, essendo sprovvisto della necessaria documentazione di provenienza dell'animale.

«L'Agapornis fischeri come quasi tutti i pappagalli, sono protetti dalla Convenzione di Washington, una convenzione internazionale sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d’estinzione siglata nel 1975, meglio conosciuta come Convenzione Cites, recepita dall'Europa con il Regolamento (CE) n. 338/97», spiega il coordinatore delle guardie zoofile dell'Oipa di Roma e provincia, Claudio Locuratolo. «Il detentore, che abbiamo denunciato per la violazione della legge n.150 del 1992 che prevede le sanzioni per le violazioni al Regolamento comunitario, rischia ora una condanna a un'ammenda da 20 mila a 200 mila euro o l'arresto da sei mesi a un anno, oltre alla confisca dell'animale».

L’Oipa raccomanda di non acquistare animali, specialmente sul web o in mercatini improvvisati, poiché le conseguenze di un acquisto illegale possono essere molto gravi.



