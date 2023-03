Attualita 273

Oggi alla Fidas di Caltanissetta le donne hanno festeggiato donando il sangue

A loro Roberta Lopiano, una delle responsabili della Federazione, ha dedicato una poesia

Redazione

08 Marzo 2023 23:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/oggi-alla-fidas-di-caltanissetta-le-donne-hanno-festeggiato-donando-il-sangue Copia Link Condividi Notizia

Oggi tante donne hanno donato il sangue alla Fidas e sono state ringraziate con un omaggio floreale e una fetta di dolce, "ma - scrive il presidente della Federazione Carmelo Giardina - non c'è un pensiero che basti a ringraziarle per tutto ciò che fanno". A loro, una delle responsabili, Roberta Lopiano, ha dedicato una poesia. "Dedico questa festa della donna, alle donne che donano. Che aspettano i 18 anni per poterlo fare; che aspettano con ansia che passi una settimana dalla fine del ciclo; alle donne che fanno di tutto per superare i 50 kg di peso; a quelle che quando donano, girano lo sguardo dall'altra parte dell'ago, ma che poi felici e orgogliose, vanno via con una marcia in più. Dedico questa festa alle donne che, mentre aspettano pazienti in sala d'attesa, pensano alle mille cose da fare a casa, perché si sa, una giornata di riposo dal lavoro, per noi donne vuol dire, lavorare il triplo a casa. Dedico questa festa alle donne che hanno fatto di tutto x riuscire a donare, hanno preso il caffè, il miele, le fette...ma ancora la loro pressione fa i capricci. La dedico a quelle che hanno superato l'età...e che con molta tristezza non possono piu donare. Alle mamme che accompagnano i figli che donano; Alle donne che donano tra un figlio accompagnato e un'altro da andare a prendere. Alle donne che vengono nel loro giorno libero da scuola o dal lavoro...perche non possono usufruirne. Alle donne ..che cercano di essere sempre x tutto e x tutti. Mogli, madri, figlie, amiche, sostenitrici, consigliere . Appoggi. Speranze. Spalle. Ancore. Fiducia. Porto. Certezze. A noi donne...che ci basta un niente per essere felici...e un niente per non esserlo. A noi donne, donatrici....ma soprattutto DONNE...buona festa".



Oggi tante donne hanno donato il sangue alla Fidas e sono state ringraziate con un omaggio floreale e una fetta di dolce, "ma - scrive il presidente della Federazione Carmelo Giardina - non c'è un pensiero che basti a ringraziarle per tutto ciò che fanno". A loro, una delle responsabili, Roberta Lopiano, ha dedicato una poesia. "Dedico questa festa della donna, alle donne che donano. Che aspettano i 18 anni per poterlo fare; che aspettano con ansia che passi una settimana dalla fine del ciclo; alle donne che fanno di tutto per superare i 50 kg di peso; a quelle che quando donano, girano lo sguardo dall'altra parte dell'ago, ma che poi felici e orgogliose, vanno via con una marcia in più. Dedico questa festa alle donne che, mentre aspettano pazienti in sala d'attesa, pensano alle mille cose da fare a casa, perché si sa, una giornata di riposo dal lavoro, per noi donne vuol dire, lavorare il triplo a casa. Dedico questa festa alle donne che hanno fatto di tutto x riuscire a donare, hanno preso il caffè, il miele, le fette...ma ancora la loro pressione fa i capricci. La dedico a quelle che hanno superato l'età...e che con molta tristezza non possono piu donare. Alle mamme che accompagnano i figli che donano; Alle donne che donano tra un figlio accompagnato e un'altro da andare a prendere. Alle donne che vengono nel loro giorno libero da scuola o dal lavoro...perche non possono usufruirne. Alle donne ..che cercano di essere sempre x tutto e x tutti. Mogli, madri, figlie, amiche, sostenitrici, consigliere . Appoggi. Speranze. Spalle. Ancore. Fiducia. Porto. Certezze. A noi donne...che ci basta un niente per essere felici...e un niente per non esserlo. A noi donne, donatrici....ma soprattutto DONNE...buona festa".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare