Offrono a Fabrizio Corona file segreti sull'arresto di Messina Denaro, ai domiciliari carabiniere e politico di Mazara

Secondo la ricostruzione del pm il carabiniere si è introdotto illegalmente nel sistema informativo dell’Arma, ha estratto copia di 786 file riservati

Redazione

Hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro: per questo per un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il militare, Luigi Pirollo, è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio, il complice, Giorgio Randazzo, di ricettazione. L’indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

Secondo la ricostruzione dei pm, il carabiniere, in servizio al N.O.R. della compagnia di Mazara del Vallo, si è introdotto illegalmente nel sistema informativo dell’Arma, ha estratto copia di 786 file riservati relativi alle indagini sulla cattura del padrino, arrestato dal Ros il 16 gennaio scorso, e li ha consegnati a Randazzo. Quest’ultimo ha contattato Corona e ha cercato di vendergli i documenti top secret. Poi, su indicazione dello stesso fotografo si è rivolto a Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow, proponendogli di acquistare il materiale.

I carabinieri hanno anche perquisito la casa milanese di Fabrizio Corona, indagato per ricettazione nell’ambito dell’inchiesta. A Corona sarebbe stato offerto lo scoop in cambio di soldi.



