Offre passaggio a una ragazza e la violenta, arrestato dai carabinieri

Un 22enne è stato arrestato per violenza sessuale lesioni personali e violenza privata su ordine del gip di Crotone

Redazione

L'aveva vista da sola nel parcheggio di una discoteca sulla costa e così si era offerto per darle un passaggio, solo che durante il tragitto ha fermato l'auto e l'ha violentata. Per questo un 22enne è stato arrestato per violenza sessuale lesioni personali e violenza privata dai carabinieri della Stazione di Cirò Marina che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Crotone.

I fatti risalgono all'agosto del 2022 quando, un giovane di Cirò Marina, secondo l'accusa, al termine di una serata della movida avrebbe approfittato della giovane donna. La ragazza, una turista di 21 anni, era rimasta da sola e così il giovane si era offerto di darle un passaggio. Dopo la violenza la giovane è stata riportata nel centro abitato dove ha incontrato degli amici che si sono accorti del suo stato di agitazione ed hanno anche notato dei lividi sul suo corpo. Per questo l'hanno accompagnata alla caserma dei carabinieri di Cirò Marina per sporgere denuncia. I militari hanno subito chiamato i soccorsi. Le successive visite mediche avrebbero confermato la violenza.

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno iniziato gli accertamenti ascoltando decine di testimoni presenti alla serata in discoteca e che avevano visto i due andare via in auto. Sono stati anche eseguiti controlli sui telefoni cellulari di indagato e vittima per avere un quadro indiziario completo (non sono stati trovati video della violenza).

Gli atti di indagine hanno portato ad una ricostruzione della vicenda che è alla base dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 22enne. L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).



