Politica 1009

"Offese su facebook": cinque consiglieri comunali di Caltanissetta denunciati da Tony Maganuco

La querela è stata depositata nei confronti di 11 persone. I consiglieri sono tutti del M5S

01 Ottobre 2021 09:32

Si comunica che presso la Procura della Repubblica alla sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Caltanissetta ho depositato una denuncia-querela contro undici persone, di cui 5 con il ruolo di consiglieri comunali di Caltanissetta, per il reato diffamazione attraverso il social facebook. Con molto dispiacere ho deciso di porre in essere questa azione legale. Ma non è più possibile che attraverso i social e dietro una tastiera si possa dire qualsiasi cosa, di inventarsi qualsiasi cosa, offendere le persone e la loro vita. Cosa più grave a mio giudizio, se chi scrive ed offende siano figure che hanno un ruolo istituzionale.

Sarà la magistratura a valutare il caso. La denuncia-querela è stata fatta contro:

L. F. (consigliere comunale),

M.D.(consigliere comunale)

,A.P. (consigliere comunale)

M.M.(consigliere comunale)

N.S.(consigliere comunale)

B. T.

F. P.

G. S .

G. T.

G. L. M.

A. B.

Tony Maganuco



