Salute 111

"Odore sgradevole" NaturaSi richiama lecitina di soia granulare bio. Ecco i due marchi

A scopo precauzionale, lo "Sportello dei Diritti" raccomanda ai consumatori di non utilizzare le confezioni di lecitina di soia in questione

Redazione

11 Marzo 2021 10:53

La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare per questo NaturaSi ha diffuso il richiamo precauzionale di due lotti di lecitina di soia granulare biologica con i marchio Baule Volante e Mensana Fior di Loto a causa di un’alterazione organolettica. Gli alimenti interessati sono venduti in barattoli da 250 grammi con i termini minimi di conservazione 05/02/2022 per Mensana Fior di Loto e 10/12/2022 per Baule Volante. A scopo precauzionale Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori di non utilizzare le confezioni di lecitina di soia con le scadenze segnalate e restituirle al punto vendita d’acquisto dove saranno sostituite o rimborsate. oltre che a chiarire eventuali dubbi.



La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l'attenzione per la sicurezza alimentare per questo NaturaSi ha diffuso il richiamo precauzionale di due lotti di lecitina di soia granulare biologica con i marchio Baule Volante e Mensana Fior di Loto a causa di un'alterazione organolettica. Gli alimenti interessati sono venduti in barattoli da 250 grammi con i termini minimi di conservazione 05/02/2022 per Mensana Fior di Loto e 10/12/2022 per Baule Volante. A scopo precauzionale Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", raccomanda ai consumatori di non utilizzare le confezioni di lecitina di soia con le scadenze segnalate e restituirle al punto vendita d'acquisto dove saranno sostituite o rimborsate. oltre che a chiarire eventuali dubbi.

Ti potrebbero interessare