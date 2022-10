Politica 146

Oculistica di Mussomeli. Sospensione dell'attività chirurgica, Mancuso (FI): "Non resti chiuso neanche un'ora"

Il deputato di Forza Italia chiede "subito il secondo oculista per garantire il servizio"

Redazione

La provincia nissena non può permettersi la sospensione, seppure temporanea e preventiva dell'attività chirurgica svolta dal Cal Oculistica dell'Ospedale Longo di Mussomeli. Stiamo parlando di un servizio che garantisce oltre 1.200 interventi l'anno. Già i cittadini della provincia - gli anziani soprattutto - sono costretti a estenuanti e faticosi viaggi per beneficiare dell'attività chirurgica oculistica. Privarli di tale opportunità sarebbe del tutto fuori luogo e controproducente". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.

"Ecco perché la Direzione strategica aziendale deve provvedere con l'individuazione di un secondo chirurgo, così come previsto dalla normativa per scongiurare la chiusura del presidio di oculistica - conclude il Parlamentare. La comunità locale non può permettersi la chiusura, neanche per un'ora. Pertanto oggi stesso - e me ne scuso ma la situazione è critica - nonostante sia domenica interpellerò i manager dell'Azienda Sanitaria Provinciale per ricevere le risposte che il territorio merita. Con i tanti disagi che già sono costretti a sopportare, non possiamo chiedere ai cittadini anche questo ulteriore sacrificio".



