Occupazione del suolo pubblico a Gela: concessa proroga fino al 31 dicembre

Tutti i commercianti che volessero continuare ad occupare il suolo pubblico per le proprie attività possono farlo

Redazione

L’assessore alle Attività Produttive, Terenziano Di Stefano, rende noto che è stato prorogato sino al 31/12/2022 il regime di occupazione straordinaria del suolo pubblico previsto dal D.L. 28/10/2020 N. 137, salvo, per le occupazioni in essere, la disdetta da parte dell’interessato”. Ciò vuol dire che tutti i commercianti che volessero continuare ad occupare il suolo pubblico per le proprie attività possono farlo, previa presentazione della richiesta al SUAP e pagamento del suolo pubblico. La domanda è già disponibile negli uffici del SUAP, e agli stessi uffici va riconsegnata dopo averla compilata in tutte le sue parti.



